تنفيذ أكبر صفقة عقارية تجارية في السعودية منذ مطلع 2022.. بنحو 745.7 مليون ريال

استهل نشاط السوق العقارية في السعودية أسبوعه الأول من تعاملاته خلال شهر رمضان المبارك، بانخفاض في إجمالي قيمة صفقاته 17.0 %، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 17.3 %، وليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 4.3 مليار ريال.

وانفرد القطاع التجاري بتحقيقه الارتفاع الأسبوعي الوحيد مقارنة ببقية القطاعات الرئيسة المنخفضة، حيث سجل ارتفاعا بـ 8.3 %، مدفوعا بتنفيذ صفقة بيع مخطط أراض تجاري في حي الياقوت في مدينة جدة، بتاريخ 4 أبريل بإجمالي قيمة بلغ نحو 745.7 مليون ريال (الصفقة التجارية الأكبر منذ مطلع العام الجاري)، على مساحة إجمالية شاسعة تجاوزت 932 ألف متر مربع (متوسط سعر 800 ريال للمتر المربع).

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فيما جاء الأداء الأسبوعي لبقية القطاعات الرئيسة على انخفاض، حيث انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني 26.3 %، واستقرت على أثر ذلك الأداء عند أدنى من 2.4 مليار ريال (54.6 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). كما سجل إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا قياسيا وصل إلى 37.4 %، ليستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند 292 مليون ريال (6.8 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

ويعكس الأداء العقاري خلال الأسبوع الماضي في جزء واسع منه، الأداء الموسمي المعتاد أن يظهر عليه مع بداية شهر رمضان المبارك من كل عام، الذي عادة ما يشهد ميله إلى الركود في تعاملاته خلال الشهر، ويتوقع أن يستعيد نشاطه تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، وأن يتحسن بصورة أفضل فيما بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مع الإشارة أيضا إلى التأثير المحتمل لدخول فصل الصيف، الذي يميل خلاله النشاط العقاري إلى الركود الموسمي كأداء معتاد خلال الموسم من كل عام.

وأظهرت مؤشرات أداء القطاعات الرئيسة للسوق انخفاضا أسبوعيا باستثناء القطاع التجاري، الذي سجل ارتفاعا أسبوعيا 8.3 %، مدفوعا بتنفيذ صفقة بيع مخطط أراض تجاري في حي الياقوت في مدينة جدة، بتاريخ 4 أبريل الماضي بإجمالي قيمة بلغ نحو 745.7 مليون ريال، على مساحة إجمالية شاسعة تجاوزت 932 ألف متر مربع (متوسط سعر 800 ريال للمتر المربع)، وشكلت قيمة هذه الصفقة العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي نحو 45 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري، الذي استقر إجمالي قيمتها الأسبوعية عند نحو 1.7 مليار ريال (38.6 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

أما بالنسبة إلى بقية قطاعات السوق العقارية، فقد سجلت قيمة صفقات السكني انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 26.3 %، مقارنة بارتفاعها الأسبق 18.0 %، استقرت على أثره عند أدنى من 2.4 مليار ريال (54.6 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 37.4 %، مقارنة بارتفاعه الأسبق 10.1 %، مستقرا مع نهاية الأسبوع الماضي عند 292 مليون ريال (6.8 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).