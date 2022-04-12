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الهيئة السعودية للمقاولين تحقق المركز الأول كأفضل بيئة عمل

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الهيئة السعودية للمقاولين تحقق المركز الأول كأفضل بيئة عمل

على مستوى الجهات الحكومية وشبه الحكومية للجهات المتوسطة والصغيرة

دبي - العربية.نت

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حققت الهيئة السعودية للمقاولين المركز الأول على مستوى الجهات الحكومية وشبه الحكومية للجهات المتوسطة والصغيرة في المملكة وفقاً لمنظمة غريت بليس تو وورك العالمية (Great Place to Work) لعام 2022.

ويعكس ذلك توجه الهيئة للتطوير الدائم لتقديم بيئة عمل آمنة ذات جودة عالمية ضمن المنظمات والهيئات الحكومية وغير الربحية على مستوى السعودية.

ويتم تقييم واعتماد المنشآت من خلال برنامج تقدير وتمييز لبيئة العمل، وفق معايير دقيقة واستطلاعات تشمل تقييم شامل من قبل المنظمة لبيئة العمل من خلال استبيانات داخلية تقيس عدد من المحاور منها علاقة الموظفين بالإدارة بشكل عام، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتسعى الهيئة إلى بناء ثقافة تقوم على الشفافية والإبداع والتمكين، حيث تعمل إدارة رأس المال البشري على جذب وتدريب والاحتفاظ بالموظّفين المؤهّلين الذين يشكّلون جزءاً من القوّة الدافعة في تحقيق الهيئة أهدافها الاستراتيجية.

الجدير بالذكر أن الهيئة حصلت في مطلع يناير 2022 على شهادة الآيزو العالمية "ISO 9001:2015" الخاصة بإدارة الجودة وفق أحدث مواصفة قياسية في تطبيق معايير النظام العالمي للجودة.

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