"تصفية" تتمكن من صرف مبالغ تتجاوز 9 مليارات ريال منذ تشكيلها

كشفت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن تمكّنها من صرف مبالغ مالية تتجاوز 9 مليارات ريال منذ تشكيلها لمصلحة أكثر من 42 ألف مساهم.

ونجحت "تصفية" في الربع الأول من هذا العام بإقامة 4 مزادات في مختلف مناطق المملكة، بمساحة إجمالية تقدر بـ 5.5 مليون ألف متر مربع، وبمبلغ إجمالي يتجاوز 4.3 مليار ريال، كما تمكنت من صرف مبلغ يقارب 419 مليون ريال للمساهمين المستحقين.