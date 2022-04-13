1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي أمس

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي يوم الثلاثاء، أكثر من 1.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 335 مبايعة بقيمة 840.26 مليون درهم منها 22 مبايعة أراض بقيمة 144 مليون درهم و313 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 696.27 مليون درهم.

مادة اعلانية

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 72 مليون درهم تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم وثالثة في منطقة المركاض بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 176.52 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 58.03 مليون درهم و44 رهن فلل وشقق بقيمة 118.5 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 32 مليون درهم.

فيما تم تسجيل 16 هبة بقيمة 302.49 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 220 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 50 مليون درهم.