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اكتمال حجز المرحلة الأولى في "النرجس فيو 2" لمستفيدي "سكني" في الرياض

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خلال عملية الحجز (واس)
عقارات السعودية

اكتمال حجز المرحلة الأولى في "النرجس فيو 2" لمستفيدي "سكني" في الرياض

خلال ساعة من إطلاقه على موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC، عن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع "النرجس فيو2" الواقع شمال الرياض من قِبل مستفيدين برنامج سكني، وذلك خلال ساعة واحدة من إطلاقه على موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني، وكذلك مركز سكني الشامل، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الشركة استمرارها في طرح المزيد من المشاريع ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر السعودية وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويتميز مشروع "النرجس فيو2" الذي يمتد على مساحة تتجاوز 112 ألف متر مربع، ويضم 490 وحدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة بأقساط شهرية ميسرة، فيما تتراوح مساحات الوحدات بين 200 -395م2 للوحدة، كما يأتي المشروع ضمن عدد من المشاريع التي تحتضنها مدينة الرياض والتي توفر نحو 35 ألف وحدة سكنية ضمن 27 مشروعاً تحت الإنشاء.

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ويُعد المشروع امتدادا لجهود "الوطنية للإسكانNHC" لتوفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر، وتعمل الشركة حاليًا على تطوير العديد من المشاريع والضواحي في المملكة توفر معايير جودة الحياة والمرافق المتكاملة في مواقع استراتيجية.

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