إصدار 654.5 ألف شهادة تحمل ضريبة للمسكن الأول في السعودية

أظهر تقرير لبرنامج "سكني" أعداد الأسر، التي سكنت منازلها خلال مارس الماضي بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية، التي يقدمها البرنامج البالغ عددهم 20.729 ألف أسرة، فيما استفادت 16.662 ألف أسرة من خدمات "سكني" المتنوعة.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود البرنامج لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول إلى 70 في المئة نسبة تملك بحلول 2030، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

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وأوضح التقرير أن إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية مارس الماضي بلغت 654.568 ألف شهادة، وتضمن التقرير جهود البرنامج من خلال "ولاء سكني" لتقديم عروض حصرية للأسر المستفيدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية، التي يقدمها البرنامج، التي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات برنامج "سكني" بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين، بحسب "الاقتصادية" السعودية.

وتضمن تقرير "سكني" تفاصيل تحديثات البناء في أكثر من 90 مشروعا توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 115 مشروعا توفر نحو 150 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار يبلغ 750 ألف ريال.

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث يتيح موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونيا، ضمن 223 مخططا سكنيا توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني".

يذكر أن موقع وتطبيق "سكني" يقدم عددا من الخدمات والحلول السكنية ضمن إجراءات سهلة وميسرة على مدار الساعة، التي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية، وعروض الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيا، وخدمة المستشار العقاري، وخيارات "السوق العقارية"، والتصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي، وإصدار رخص البناء إلكترونيا، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.