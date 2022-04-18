"الوطنية للإسكان" تُطلق المرحلة الأولى من مشروع "الأصالة" 

أطلقت "الوطنية للإسكان NHC"، المرحلة الأولى من مشروع "الأصالة" لمستفيدي برنامج "سكني" في مدينة الرياض، ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة جنوب غربي الرياض بالشراكة مع القطاع الخاص ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويُوفّر المشروع الجديد 629 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلائم جميع احتياجات الأسر السعودية، امتداداً لنحو 5 آلاف وحدة سيتم إطلاقها تباعاً خلال شهر أبريل الجاري.

مادة اعلانية

ويتميز مشروع "الأصالة" الذي يمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة بأقساط شهرية ميسرة، ويوفر أكثر من 3000 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس، وهو مصمم وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 336 -558 م2 للوحدة.

ويأتي المشروع ضمن عدد من المشاريع التي تحتضنها مدينة الرياض توفر نحو 35 ألف وحدة سكنية ضمن 28 مشروعاً تحت الإنشاء.

كما يأتي مشروع "الأصالة" الذي تطوره الوطنية للإسكان امتداداً للجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني وتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات، لزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار بزيارة الرابط https://sakani.sa/، أو الاتصال على المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090، أو زيارة مركز سكني الشامل في الرياض.