توقيع اتفاقيات تطوير 2.9 مليون متر في المدينة المنورة بتكلفة تتجاوز ملياري ريال

وقعت شركة "المقر للتطوير والتنمية" الذراع الاستثمارية لأمانة منطقة المدينة المنورة، على اتفاقيات لتنفيذ عدد من المشاريع التي تتوافق مع رؤية 2030 على إجمالي مساحات تبلغ 2.902 مليون متر مربع، وتكلفة تتجاوز ملياري ريال.

وحسب بيان أمانة منطقة المدينة المنورة، وقعت المقر اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "سمو العقارية" لتنفيذ مشروع الغرة (المرحلة الأولى)، وذلك بحجم استثمارات 816 مليون ريال.

مادة اعلانية

ويقع مشروع الغرة على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مساحة إجمالية 289 ألف متر مربع، ويشمل مركزاً للمؤتمرات وقاعات للمناسبات، ومعارض تجارية على مساحة 22 ألف متر مربع.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المقر، ماجد الشلهوب، أن مشروع الغرة يوفر فرص عمل وظيفية وريادية كما ترفع وتعزز الناتج المحلي.

ويتضمن المشروع 112 غرفة فندقية ومجمعات إدارية وبنكية ومراكز تجارية استثمارية وقاعات للسينما وساحات ومجمعات للترفيه، ومجموعة متنوعة من العلامات التجارية للمطاعم والمقاهي والحدائق على مساحة 8 آلاف متر مربع، إضافة إلى 4500 موقف للسيارات.

كما وقعت شركة المقر، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الماجدية رزيدنس، بهدف إنشاء وتطوير مشروع مشراف مجتمع عصري ذكي تقنيًا يوافق رؤية 2030.