اتفاق بين "الماجدية ريزدنس" و"المقر" بـ1.8 مليار ريال في مشروع بالمدينة المنورة

أبرمت "شركة المقر" الذراع الاستثمارية لأمانة منطقة المدينة المنورة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "الماجدية ريزدنس" بقيمة إجمالية بلغت 1.878 مليار ريال لتطوير ضاحية سكنية في أرض مشراف بحي "الهدراء".

ويتمثل المشروع في إنشاء نموذج مبتكر لمجتمع عصري بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 ومستهدفات برنامج "جودة الحياة"، وذلك من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، فضلاً عن تقديم أسلوب حياة يلبّي مختلف الرغبات والتطلّعات من حيث توفير وحدات ومرافق تمتاز بالذكاء التقني والجودة والتنوع والتصاميم المميزة.

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وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المقر ماجد الشلهـوب أن "الشراكة مع الماجدية ريزدنس تحمل أهمية كبرى لـ "المقر" التي تسعى لتحقيق دورها التنموي في تلبية احتياجات سكان المدينة المنورة من خلال تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك عبر هذا المشروع الذي سيكون الأول من نوعه في المدينة المنورة".

ويقع بين طريق الملك عبدالعزيز و الدائري الثالث بالمدينة المنورة على إجمالي مساحة تبلغ 602.766 ألف متر مربع، ويتكون المشروع من 53 عمارة سكنية بارتفاع 6 طوابق، إضافة إلى 290 فيلا سكنية و79 فيلا كمباوند و3 مساجد، كما يضم العديد من المرافق التعليمية والحدائق العامة وطرق وممرات للمشاة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للماجدية ريزدنس عبدالسلام الماجد "تأتي هذه الاتفاقية ضمن خطتنا الاستراتيجية للتوسع في مختلف مناطق المملكة، والاتجاه لتأسيس ضواحي سكنية متكاملة".

يذكر أن الماجدية ريزدنس قامت بتطوير أكثر من مليون متر مربع وتنفيذ 117 مشروعا و13 ألف وحدة سكنية.