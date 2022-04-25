"الصندوق العقاري" يودع 847 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أبريل
وصل إجمالي الدعم إلى 36.8 مليار ريال
أعلن صندوق التنمية العقارية، في السعودية، عن إيداعه أكثر من 847 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" لشهر أبريل 2022، مؤكداً استمرارية الدعم في موعده المحدد شهرياً للمستفيدين من برنامج القرض العقاري المدعوم.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لشهر أبريل تجاوز 847 مليون ريال، خُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أبريل، بلغ نحو 36.8 مليار ريال.
وأكد بن ماضي استمرارية توفير الخيارات التمويلية والسكنية والبرامج المساندة للاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعوم، مشيراً إلى أن "القرض المدعُوم" مكّن بالشراكة مع الجهات التمويلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 أكثر من 35 ألف أسرة سعودية من تملك السكن، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبين الرئيس التنفيذي للصندوق أن إيداع الدعم السكني في موعده المحدد يأتي تأكيداً للجهود المشتركة والشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، موضحاً أن إجمالي المستفيدين من "القرض المدعُوم" منذ بدايته في شهر يونيو 2017 وحتى نهاية الربع الأول 2022م، أكثر من 635 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.
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