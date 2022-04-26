اكتمال حجز المرحلة الثانية من "سرايا الجوان" لمستفيدي "سكني" في الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن اكتمال حجز المرحلة الثانية من مشروع "سرايا الجوان" شمال مدينة الرياض من قِبل مستفيدي برنامج "سكني"، وذلك خلال ساعة واحدة من إطلاقه على موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الشركة استمرارها في طرح المزيد من المشاريع والخيارات والحلول السكنية المتنوعة وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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وتعد المرحلة الثانية من "سرايا الجوان" ضمن المشاريع السكنية تحت الإنشاء التي تطورها الشركة وتنفذها شركة "دار وإعمار"، وذلك امتداداً لمستهدفات "الوطنية للإسكان NHC" لزيادة المعروض العقاري وتوفير الحلول السكنية المتنوعة في مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمر لتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية.

ويتضمن المشروع بكامل مراحله الذي ستُطلق المرحلة الثالثة منه قريبا على نفس أرض المشروع 404 وحدات سكنية، على مساحة تتجاوز 105 آلاف متر مربع.

وتتراوح مساحات البناء للوحدات ما بين 360-392 مترا مربعا، إذ سيُتاح للحجز إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار من خلال زيارة الرابط https://sakani.sa/.