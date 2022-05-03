ميامي تنافس نيويورك وسان فرانسيسكو في غلاء الإيجارات.. لا مكان للطبقة المتوسطة

تظهر بيانات عقارية حديثة أن مدينة ميامي باتت الآن آخر الأماكن التي يمكن العيش فيها بأسعار معقولة في الولايات المتحدة، حيث أصبح متوسط ​​الإيجارات فيها الآن منافسًا لمدينة نيويورك وسان فرانسيسكو.

ارتفع متوسط أسعار الإيجارات إلى ما يقرب من 3000 دولار شهريًا هذا العام، وسط هجرة جماعية للسكان الأثرياء من Big Apple وSilicon Valley أثناء الوباء.

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غير أن الأجور المحلية لم تلحق بالركب بعد. فمتوسط ​​الإيجار الشهري في ميامي - حاليًا 2930 دولارًا - يعادل 60% من الدخل النموذجي للمستأجر، أي أعلى بما يقرب من 14% من لوس أنجلوس، المدينة التي تفرض ثاني أكبر عبء على المستأجرين بنسبة 46%، ومتوسط ​​إيجار يبلغ 2993 دولارًا، وفقًا لموقع Realtor.com.

يمثل هذا الرقم ضعف المبلغ الذي يعتبره متتبع العقارات في متناول الأسرة المتوسطة، والذي قال في تقريره في مارس، إن متوسط ​​دخل أولئك الموجودين في ميامي يتطلب سعر إيجار شهري يبلغ 1476 دولارًا فقط، وفق ما نقلته صحيفة Daily Mail البريطانية.