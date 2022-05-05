المحاكم السعودية تستقبل 13 ألف قضية نزاع عقاري خلال 9 أشهر

بلغ عدد قضايا النزاعات العقارية التي استقبلتها المحاكم السعودية نحو 12950 دعوى خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك بارتفاع 9 %مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل السعودية، سجلت محاكم منطقة الرياض العدد الأعلى من هذه الدعاوى بـ34%، وذلك باستقبالها 4392 قضية، تليها منطقة مكة المكرمة 4328، ثم المنطقة الشرقية 1937.

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واستقبلت محاكم المدينة المنورة 899 قضية، تليها منطقة عسير بنحو 673، ومنطقة القصيم 154، تليها الباحة 65 قضية، وتبوك 61، والجوف 42، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

فيما استقبلت منطقة نجران 35 قضية، وجازان 34، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في دعاوى العقار، وذلك باستقبال 22 قضية خلال الفترة نفسها.

وأطلقت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد، ضمن سعيها إلى خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.