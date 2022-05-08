وفقا للقانون الجديد.. 3 حالات يحق لهم تسجيل العقارات والشقق في مصر

قال رئيس مصلحة الشهر العقاري، في مصر، جمال ياقوت، إن قانون 9 لعام 2022، أعطى الحق لكل مواطن أن يسجل عقاره، لافتًا إلى أن "القانون ينقل مصر نقلة اجتماعية اقتصادية في المقام الأول".

وكشفت وسائل إعلام محلية في مصر أن في القانون ثلاث حالات يمكن من خلالها لأي مواطن أن يتوجه للشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها، وهم، من لديه عقد نهائي بملكية العقار، من لديه عقد عرفي "ابتدائي" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات، يثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه في البطاقة.

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أما الشرط الثالث من يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عامًا ويثبت ذلك أيضا بإيصال مرافق.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في 9 مارس الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب، والذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.