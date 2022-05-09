طرح 12 فرصة استثمارية بالموانئ السعودية أمام القطاع الخاص في 2022

تعتزم الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، إطلاق 12 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص خلال العام الجاري.

وبحسب الهيئة، فإن الفرص التي سيتم طرحها تشمل تطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض، وتقديم الخدمات البحرية في 8 موانئ سعودية على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي.

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وأشارت الهيئة إلى أنها تشمل عقود الإسناد، حيث تتمثل هذه الفرص الواعدة في اتفاقيات بصيغة البناء والتشغيل والنقل BOT لتقديم خدمات مختلفة تشمل الحاويات، والبضائع العامة، والبضائع السائبة، وبضائع الدحرجة، والمواشي، إضافة إلى عقود الخدمات البحرية، كما تتمثل الفرص الواعدة في اتفاقيات لتقديم خدمات بحرية أساسية تشمل، الإرشاد، والقطر، والترصيف، خدمات بحرية إضافية مثل مكافحة التلوث، ومكافحة الحرائق، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

وتهدف "موانئ" من خلال اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل وبالشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع القطاع الخاص إلى تطوير هذا القطاع عبر الاستغلال الأمثل للطاقات الاستيعابية ورفع الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات لوجستية تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات، وفق رؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط قارات العالم الثلاث.

وذكرت أنه إيمانا بدور القطاع الخاص في تطوير الموانئ السعودية، تسعى الهيئة إلى تعزيز مشاركته، بما يسهم في إقامة مشاريع تنموية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزز بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.