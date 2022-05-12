"المؤشر الإيجاري": 104 آلاف صفقة إيجارية في 10 مدن سعودية

أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" في السعودية، أن عدد الصفقات الإيجارية في المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري بلغ أكثر من 104 آلاف عقد إيجاري، منها أكثر من 80 ألف عقد إيجار سكني، ونحو 24 ألف عقد إيجار تجاري.

والمدن العشر التي يشملها المؤشر الإيجاري حتى الآن هي (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، والخبر)، إضافة إلى المدن التي أضيفت في آذار (مارس) الماضي، وهي (بريدة، وتبوك، وحائل، وجازان).

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وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لعقود الإيجار السكنية كأكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية، بنسبة تجاوزت 43.6% من إجمالي الصفقات، تلتها جدة بنسبة وصلت إلى 25.5%، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

وفي المرتبة الثالثة بين المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري جاءت مدينة الدمام بنسبة 8.1%، ثم مكة المكرمة بنسبة بلغت 5.6%، فيما جاءت المدينة المنورة 5% لتتبعها الخبر بنسبة 4.6%.

أما في المدن المضافة للمؤشر الإيجاري أخيرا، جاءت تبوك في المرتبة السابعة بنسبة 2.2% ثم جاءت مدينتا بريدة وحائل بنسبة تقارب 2% وأخيرا جازان بنسبة 1.2% من عقود الإيجار السكنية.

وفي الصفقات الإيجارية للعقود التجارية كانت مدينة الرياض الأولى بين مدن المملكة بنسبة 45.5% من عقود الإيجار التجارية في نيسان/أبريل، تليها جدة بنسبة تجاوزت 20%، فيما قاربت مدينة الدمام نسبة 8%، لتتبعها المدينة المنورة بنسبة 7.2% ثم مكة المكرمة بنسبة 6.3% والخبر بنسبة 3.4%.

والمدن الجديدة التي أضيفت أخيرا في المؤشر الإيجاري، جاءت مدينة بريدة بنسبة 2.9% ثم حائل بنسبة 2.7% ثم تبوك بنسبة 2.5% وجازان بنسبة 1.1%.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

وتمكن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد، مع إمكانية استخدام الخرائط التفاعلية، ويمكن الوصول إلى الخدمة عبر منصة "سكني".