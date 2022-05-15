"سكني": 55 ألف أسرة سعودية استفادت من خيارات التمويل في 4 أشهر

أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 55.760 ألف أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر أبريل الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

وبلغ أعداد الأسر التي سكنت منازلها 67.155 ألف أسرة، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

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وأوضح البرنامج في بيان اليوم الأحد، أن أكثر من 22 ألف أسرة اختارت القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة من بين الخيارات المتنوعة التي يتيحها "سكني" للمستفيدين، وفق لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

فيما فضلت 11 ألف أسرة خيار البناء الذاتي، وأكثر من 11 ألف أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و6 آلاف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

ويُوفّر موقع وتطبيق "سكني" 119 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 750 ألف ريال.

ويُقدم موقع وتطبيق "سكني"، مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.