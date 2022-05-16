الاستثمار العقاري بالصين يبلغ 578 مليار دولار في 4 أشهر من 2022
بتراجع 2.7% على أساس سنوي
أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين، أن استثمار الصين في التطوير العقاري انخفض بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، مقارنة مع الارتفاع المسجل بنسبة 0.7% في الربع الأول من هذا العام.
وذكرت الهيئة أن إجمالي الاستثمار العقاري في هذه الفترة بلغ 3.92 تريليون يوان (نحو 578 مليار دولار).
وبلغ الاستثمار في المباني السكنية 2.95 تريليون يوان، بانخفاض 2.1% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي مبيعات المساكن التجارية من حيث المساحة الأرضية 397.68 مليون متر مربع في الأشهر الأربعة الأولى، بانخفاض 20.9% على أساس سنوي.
ومن حيث القيمة، تراجعت مبيعات المساكن التجارية بنسبة 29.5% لتصل إلى 3.78 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة.
وسجل مؤشر مناخ التطوير العقاري الذي جمعته الهيئة الوطنية للإحصاء 95.89 نقطة في أبريل الماضي.
وقالت السلطات المالية الصينية يوم الأحد، إنه سيتم خفض الحد الأدنى لأسعار الفائدة على قروض شراء المنزل الأول.
وتهدف الخطوة إلى تعزيز مبدأ "السكن للعيش فيه وليس للمضاربة"، ودعم سياسات عقارية أفضل على أساس الظروف المحلية، وتعزيز التنمية الصحية لسوق العقارات في البلاد، وفقا للبنك المركزي الصيني.
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