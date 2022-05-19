"وافي": اكتمال إنجاز 3 مشاريع سكنية في الرياض وجدة

أعلنت الأمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" عن اكتمال إنجاز 3 مشاريع للبيع على الخارطة في الرياض وجدة، وذلك ضمن جهود اللجنة في الإشراف والمتابعة لسير العمل في مشاريع البيع على الخارطة والتي تسهم في جودة المعروض السكني لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وأوضحت الأمانة العامة لـ"وافي"، أن مشاريع "برج أصيلة" و"العجلان ريفيرا 17" و"سكينة ريزيدنس1" السكنية توفر نحو 220 وحدة، حيث تُعد هذه المشاريع ضمن مشاريع البيع على الخارطة التي تحتضنها منطقتي الرياض ومكة المكرمة بإشراف برنامج "وافي".

مادة اعلانية

وكانت أمانة اللجنة أعلنت خلال الفترة الماضية عن اكتمال إنجاز مشروع "نساج تاون2"، الواقع بضاحية الواجهة بالدمام في المنطقة الشرقية، والذي يوفّر 674 وحدة سكنية من نوع "تاون هاوس" ضمن نماذج وتصاميم متنوعة لمستفيدي برنامج سكني.

يذكر أن "وافي" يقدم التراخيص اللازمة للمشاريع العقارية على الخارطة "تحت الإنشاء"، ويقوم بمتابعة نسب إنجازها وجودة تنفيذها وعلى التدفقات المالية من المشترين للمشروع، إضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشاريع عقارية متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات الأسر السعودية، ويمنح تراخيص بيع وتسويق وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وتعزيز الاستثمار في القطاع.