قيمة الصفقات العقارية في السعودية تستعيد نشاطها.. 3.7 مليار ريال في أسبوع

استعادت السوق العقارية في السعودية جزءا من نشاطها خلال الأسبوع الماضي، على أثر الانخفاض القياسي الذي سيطر على قيمة صفقاتها بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لتسجل ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 14.9% مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 31.3%، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.7 مليار ريال.

وشمل الارتفاع في قيم صفقات السوق جميع القطاعات الرئيسة، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا بلغت نسبته 17.3% مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.9%، واستقرت بذلك قيمة صفقاته الأسبوعية عند أدنى من 2.4 مليار ريال "64.6% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

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وارتفع بوتيرة أسبوعية أبطأ القطاع التجاري بنسبة لم تتجاوز 1.9%، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 36.0%، واستقرت قيمة صفقاته الأسبوعية عند مستوى 1.0 مليار ريال "27.5% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

بينما ارتفع بمعدل قياسي إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة وصلت إلى 58.8%، مقارنة بانخفاضه القياسي أيضا خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 51.0%، ليستقر بدوره إجمالي صفقاته الأسبوعية عند 292 مليون ريال "7.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

وأظهرت جميع مؤشرات أداء القطاعات الرئيسة للسوق ارتفاعا جماعيا، شمل جميع القطاعات ومؤشرات الأداء الأسبوعية الأخرى، حيث سجلت قيمة صفقات السكني ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 17.3%، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 25.9 %. وارتفعت أيضا قيمة صفقات التجاري بنسبة محدودة لم تتجاوز 1.9%، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 36.0%، كما ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية كانت الأكبر مقارنة ببقية القطاعات الرئيسة الأخرى، وصلت إلى 58.8%، مقارنة بانخفاضه القياسي الأسبق بنسبة 51.0%.

أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية؛ فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 20.7%، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 28.3%، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4.4 ألف صفقة عقارية.

كما ارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 20.3%، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 29.5%، واستقر على أثره عند أدنى من مستوى 4.5 ألف عقار مبيعا، كما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة بنسبة قياسية وصلت إلى 108.7%، مقارنة بانخفاضه القياسي الأسبق بنسبة 42.8%، استقر على أثره إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية عند مستوى 26.9 مليون متر مربع.