بيع 60% من شقق "أتلانتس ذا رويال" الفارهة في دبي خلال 2021
افتتاح المشروع في الربع الرابع من 2022
قال نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنتجعات أتلانتس دبي، تيموثي كيلي، إن العام الماضي شهد ارتفاع نسبة الشقق السكنية الفاخرة المبيعة في مشروع "أتلانتس ذا رويال"، والبالغ عددها 231 وحدة، مما يتراوح بين 35 و40%، إلى ما يقارب 99.5%، موضحا أن نحو 60% من الوحدات المتبقية في المبنى السكني للمشروع الضخم، قد تم بيعها في 2021، ما يعكس الزخم الهائل الذي يشهده قطاع العقارات الفاخرة في دبي.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن كيلي، قوله إن آخر وحدة سكنية لاتزال معروضة للبيع، تتمثل في شقة "بنتهاوس" فاخرة يصل سعرها إلى 180 مليون درهم.
وبيّن أن حفل الافتتاح الكبير لمشروع "أتلانتس ذا رويال"، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 5.87 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، سيتم في الربع الرابع من العام الجاري، خلال الفترة ما بين منتصف نوفمبر لغاية منتصف ديسمبر، فيما سيتم إقامة عرض أولي للمبنى خلال أكتوبر المقبل.
وأشار كيلي إلى أن دبي، وإلى جانب سمعتها المرموقة التي حققتها خلال السنوات الماضية، اكتسبت في العامين الماضيين شهرة إضافية على نطاق واسع في العالم، وذلك بفضل ما حققته الحكومة من إنجازات، وتطوير للبنية التحتية، والارتقاء بالبيئة الاستثمارية، فضلا عن تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق المزيد من فرص الاستثمار الواعدة، وترسيخ الآفاق الإيجابية للاقتصاد.
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