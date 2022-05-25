مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة تهوي 16.6% في أبريل

هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عامين في أبريل/نيسان، إذ شكل ارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار قياسية مرتفعة ضغطا على المشترين للمرة الأولى وأولئك الذين يبحثون عن فرص للشراء في سوق الإسكان.

ويضاف الانخفاض الشهري الرابع على التوالي في المبيعات الذي أوردته وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء إلى بيانات الأسبوع الماضي تظهر هبوطا حادا في تصاريح بناء المنازل لأسرة واحدة في أبريل/نيسان وضعفا مستمرا في مبيعات المنازل القائمة مما يشير إلى فتور الطلب في سوق الإسكان.

مادة اعلانية

وقالت الوزارة إن مبيعات المنازل الجديدة هوت 16.6%، إلى معدل سنوي قدره 591 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020. وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر مارس/آذار بالخفض إلى 709 آلاف وحدة من القراءة السابقة البالغة 763 ألفا.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة في مجمل مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، ستنخفض إلى معدل قدره 750 ألف وحدة.

وعلى أساس سنوي هبطت المبيعات 26.9%، في أبريل/نيسان. وكانت قفزت إلى معدل قدره 993 ألف وحدة في يناير/كانون الثاني 2021 والذي كان أعلى مستوي منذ نهاية 2006.