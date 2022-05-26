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"الرياض ريت" يجدد عقد إيجار مقر أكاديمية الاتصالات السعودية بـ5.22 مليون ريال سنوياً

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الرياض ريت
عقارات السعودية

"الرياض ريت" يجدد عقد إيجار مقر أكاديمية الاتصالات السعودية بـ5.22 مليون ريال سنوياً

لمدة 5 سنوات تنتهي في 7 أغسطس 2027

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الرياض المالية، مدير صندوق "الرياض ريت" عن تجديد عقد مقر أكاديمية الاتصالات السعودية في الجزء التجاري من برج رافال، مشيرة إلى أن قيمة العقد بلغت نحو 5.22 مليون ريال سنوياً.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنه تم تجديد العقد لمدة 5 سنوات تنتهي في 7 أغسطس 2027 بزيادة في المساحة التأجيرية من 3568 مترا مربعا إلى 4018 مترا مربعا.

وقال مدير الصندوق، إن التجديد والزيادة في المساحة تمت لما يتمتع به العقار من جودة البناء والموقع الجغرافي ولما يتميز به الجزء التجاري من مزايا من مدخل خاص ومواقف مخصصة للأكاديمية، فضلا عن ارتباط الجزء التجاري مع فندق"جي دبليو ماريوت".

ولفتت الشركة إلى أن الأثر المالي للتجديد يتوقع أن يكون إيجابياً، من خلال زيادة قيمة إيرادات الصندوق.

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