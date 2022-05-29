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"الأراضي البيضاء": استكمال إجراءات المرحلة الأولى من البرنامج في القصيم وحائل

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الأراضي البيضاء
الأراضي البيضاء
عقارات السعودية

"الأراضي البيضاء": استكمال إجراءات المرحلة الأولى من البرنامج في القصيم وحائل

يأتي في إطار جهود البرنامج ومستهدفاته لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في المدن الأكثر طلبا

دبي - العربية.نت

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كشف برنامج الأراضي البيضاء، عن قرب استكمال الإجراءات النظامية واللازمة للإعلان عن بدء تطبيق المرحلة الأولى في عدد من المدن الجديدة، وفقاً لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبين البرنامج خلال مشاركته في معرض مسكن العقاري بالرياض، أن القصيم وحائل ضمن المدن التي ستطبق فيها المرحلة الأولى من الرسوم خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار جهود البرنامج ومستهدفاته لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في المدن الأكثر طلبًا، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة ومكافحة الاحتكار.

وأكد البرنامج أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، لرصد جميع الأراضي الخاضعة للرسوم واستكمال البيانات الجيومكانية لها وتقييمها وفرض الرسوم عليها بحسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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يذكر أن البرنامج يطبق مرحلته الأولى في كل من (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام، والمدينة المنورة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء)، إضافة إلى تطبيق المرحلة الثانية في مدينة الرياض، وتشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر في النطاق المحدد لكل مدينة.

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