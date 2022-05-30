عقارات بريطانيا.. علامات ازدهار السوق تتلاشى

وصلت أسعار المنازل المطلوبة إلى مستوى قياسي في بريطانيا على الرغم من إشارات على أن طفرة سوق العقارات بدأت تتلاشى بسرعة.

بحسب موقع Zoopla المتخصص في العقارات، بلغ متوسط ​​سعر المنزل الذي يصل إلى السوق في أبريل 250200 جنيه إسترليني. هذا المستوى أعلى بنسبة 8.4٪ مما كان عليه قبل عام.

مادة اعلانية

لكن وتيرة النمو بدأت تتباطأ بعد أن كانت 9٪ خلال مارس. وتوقع Zoopla أن تنخفض وتيرة النمو في الأسعار إلى 3.4٪ بحلول نهاية العام، بحسب ما نقلته صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وقد شهدت سوق العقارات البريطانية بالفعل بداية موجة خفض الأسعار، في إشارة إلى أن الطلب آخذ في الانخفاض بينما العرض يزيد. ووجد Zoopla أن واحدًا من كل 20 منزلًا معروضًا للبيع تم تخفيض سعره المطلوب بمقدار 22500 جنيه إسترليني في أبريل، في أحدث إشارة على تباطؤ سوق العقارات في بريطانيا.

كان معدل ​​تخفيض السعر 9٪، أي ما يعادل 22500 جنيه إسترليني من متوسط ​​سعر المنزل.

وباتت المنازل تستغرق أيضا وقتا أطول للبيع، وخارج لندن، ارتفع متوسط ​​المدة بين إدراج عقار من ثلاث غرف نوم والاتفاق على البيع من 16 يومًا إلى 18 يومًا بين مارس وأبريل. وفي لندن، ارتفع الانتظار من 17 يومًا إلى 21 يومًا.