"رويترز": توقع ارتفاع أسعار العقارات في دبي خلال العامين المقبلين
مدفوعة بطلب من المستثمرين الأجانب
أظهر استطلاع أجرته "رويترز" لآراء محللين، أن من المتوقع ارتفاع أسعار المساكن في دبي بشكل مطرد خلال العامين المقبلين مدفوعة بطلب من المستثمرين الأجانب.
وحذر المحللون من أن ارتفاع أسعار الفائدة وعدم توافر منازل ميسورة التكلفة، يمكن أن يحد من النشاط.
ومع التعافي الاقتصادي المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة وانتعاش التجارة والسياحة، تجاهل سوق العقارات في دبي انخفاضات العام الماضي واستمر في الزخم المتفائل منذ ذلك الحين.
وكشف أحدث استطلاع أجرته "رويترز" في الفترة من 11 إلى 26 مايو، وشمل 13 محللا في سوق العقارات، ارتفاعا متوسطًا بنسبة 7.5% في أسعار المنازل في دبي خلال عام 2022 دون تغيير عن الاستطلاع السابق الذي أجري قبل شهرين.
وقال رئيس أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك"، فيصل دوراني، إن معنويات السوق التي عززها تراجع الوباء "إلى جانب نجاح استضافة معرض إكسبو العالمي وإعادة فتح ممرات السفر، لا تزال تدعم انتعاش السوق".
وأظهرت بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن قطاع العقارات في الإمارة، حقق أفضل ربع سنوي له منذ أكثر من 10 سنوات، حيث بلغت معاملات مبيعات الربع الأول أعلى مستوياتها منذ عام 2010.
لكن كان من المتوقع أن يتباطأ ارتفاع الأسعار إلى 4.5% و3% في 2023 و2024 بالترتيب مما يحقق الاستقرار في السوق.
وعند سؤالهم عما سيحرك سوق الإسكان في دبي هذا العام والعام المقبل، قال غالبية من شملهم الاستطلاع (11 من 13) إنه الطلب من المستثمرين الأجانب، فيما اختار اثنان الطلب المحلي.
وستشكل هذه الزيادات المتوقعة في الأسعار، على الرغم من تواضعها، تحديات للمشترين لأول مرة مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة مما يلحق الضرر بالقدرة على تحمل التكاليف.
-
أسعار الذهب ترتفع في تعاملات متقلبة مع تراجع الدولارزادت في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1856.86 دولار للأونصة أسواق المال
-
الصناعة الإماراتية للعربية: تحديد 5 قطاعات لإحلال الواردات مع مصر والأردنالقطاعات المستهدفة تتضمن الأسمدة والزراعة والأغذية والأدوية والمعادن والبتروكيماويات والمنسوجات قصص اقتصادية
-
وزير قطاع الأعمال للعربية: طرح شركة "مصر للألمنيوم" أمام الصناديق العربيةإلى جانب طرح 20% إلى 30% من شركة ستؤسس لضم 7 فنادق تحتها قصص اقتصادية