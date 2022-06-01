المزروعي: قطاع الإسكان في الإمارات يواجه عدداً من التحديات أبرزها توفير الأراضي

قال وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، سهيل المزروعي، إن قطاع الإسكان يواجه تحديات تعتبر السبب الرئيس في تغيير استراتيجية الإسكان، واعتماد أخرى جديدة.

وأوضح المزروعي، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، أن برنامج زايد للإسكان التابع للوزارة يواجه عدة تحديات، أبرزها وجود العديد من طلبات الإسكان المتراكمة، مؤكدا أن الاستراتيجية الجديدة تعمل حاليا على معالجتها جميعاً.

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وأضاف خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة للإعلان عن السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، أن التحديات تتضمن الحصول على قطع أراض، وتسوية الأراضي، وأماكن وجودها، إضافة إلى أن بعض هذه القطع تكون في مناطق جبلية، وبعضها الآخر أماكن لتجمع المياه، ولذلك عند تخصيص هذه الأراضي تعمل الوزارة على حمايتها من المياه.

وذكر المزروعي، أن الوزارة أنجزت 44 سداً وقناة مائية خلال عامين، منذ دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية، لحماية الأراضي والمساكن، لافتاً إلى أن التحديات قائمة وبشكل مستمر ومتجدد، فيما تتكيف الوزارة باستراتيجياتها لمعالجتها.

وأشار إلى أن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين، يأتي ضمن حلول الوزارة لتحديات الإسكان، لكن لا يمكن فرض خيار بعينه على المواطنين، ومستقبلاً ستكون هناك تحديات في الإمارات بخصوص أعداد قطع الأراضي.