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"بن غاطي للتطوير" توقع اتفاقية مع "الإمارات الإسلامي" لتسهيل قروض عقارية

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اتفاقية بن غاطي والإمارات الإسلامي
أثناء توقيع الاتفاقية بين بن غاطي ومصرف الإمارات الإسلامي
عقارات دبي

"بن غاطي للتطوير" توقع اتفاقية مع "الإمارات الإسلامي" لتسهيل قروض عقارية

محمد بن غاطي: القطاع العقاري في دبي يسجل مبيعات قياسية غير مسبوقة

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة بن غاطي للتطوير، اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الإمارات الإسلامي بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وتطوير تجربة المستهلك في خدمة قطاع العقارات في الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير محمد بن غاطي، إن الاتفاقية تستهدف توفير الموارد والدعم للعملاء المشتركين، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض السكنية وإعفائهم عن دفع رسوم محددة وعرض أفضل نسبة عائد للقروض.

وكشف بن غاطي، أن "الاتفاقية ستوفر شروطًا تفضيلية لجميع العملاء فيما يتعلق بمعدلات العائد أو الرسوم".

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وأكد الرئيس التنفيذي حرص "بن غاطي للتطوير" على تطوير تجربة عملائها في الشراء وتقديم أفضل خدمة في القطاع العقاري الذي يشهد زخما كبيرا وسط مبيعات عقارية قياسية غير مسبوقة في إمارة دبي.

وأفاد الرئيس التنفيذي أن الشركة تستهدف مضاعفة قيمة محفظتها العقارية والوصول إلى 6 مليارات درهم في غضون أقل من عامين، وذلك من خلال التركيز إقامة مشاريع البناء في المناطق الأكثر طلبا في دبي خصوصا في قلب الإمارة بدلا من الضواحي.

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