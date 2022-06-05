تغيرات ملموسة على سوق التملك في عقارات أبوظبي بالربع الأول

شهدت أسعار وإيجارات الشقق والفلل في معظم عقارات أبوظبي تغيرات ملموسة بنسب متفاوتة خلال الأشهر الثلاث الأولى من 2022، عدا عن معدلات الاستثمار العقاري في مختلف مناطق الإمارة، وفقاً لتقرير موقع "بيوت" و"دوبيزل" للربع الأول من عام 2022.

وقد شهد سوق عقارات أبوظبي انخفاضاً في متوسط سعر شراء بعض الوحدات السكنية على الرغم من ارتفاع متوسط سعر القدم المربعة فيها، ويعزى ذلك إلى صغر مساحة الشقق المتوفرة، كذلك الأمر بالنسبة لبعض الشقق التي ارتفع متوسط سعرها بالرغم من انخفاض سعر القدم المربعة، حيث تعد مساحة الشقق الحالية أكبر مما كانت عليه، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

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تصدرت "الغدير" قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق بأسعارٍ مناسبة في الإمارة، وقد شهدت عقارات المنطقة ارتفاعاً طفيفاً في متوسط سعر شراء القدم المربعة الواحدة بنسبة 0.69% ليصل إلى 716 درهم، وذلك بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2021 وبالحديث عن نسبة العائد على الاستثمار في عقارات المنطقة فقد بلغت 7%، الأمر الذي ساهم في زيادة الطلب على عقاراتها من قِبل العديد من المستثمرين.

وحل "مجمع الريف" في المركز الثاني في قائمة المناطق المفضلة لشراء الشقق بأسعار مناسبة في الإمارة، فقد طرأ ارتفاع ملحوظ على معدل أسعار شراء الشقق بنسبة 11% مقارنةً مع الربع الرابع من 2021، وبهذا أصبح سعر شراء القدم المربعة الواحدة في مجمع الريف 754 درهم بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 7%.

كما شملت قائمة أكثر المناطق طلباً لشراء الشقق ذات الأسعار المناسبة في أبوظبي أيضاً "مدينة مصدر"، حيث لوحظ انخفاض معدل أسعار الشقق بنسبة 2.5% بالمقارنة مع الربع الرابع من 2021، ليصل بذلك سعر القدم المربعة الواحدة إلى 1235 درهماً، علماً بأن نسبة العائد على الاستثمار في عقارات هذه المنطقة بلغت 7.8%.