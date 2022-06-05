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"النصر للإسكان" و"سكوب السعودية" توقعان عقد تطوير كورنيش المقطم بـ1.72 مليار دولار

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أحد مشاريع النصر للإسكان
أحد مشاريع النصر للإسكان

"النصر للإسكان" و"سكوب السعودية" توقعان عقد تطوير كورنيش المقطم بـ1.72 مليار دولار

تبلغ الإيرادات المتوقعة للمشروع 3.28 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقد شراكة مع شركة سكوب العالمية الهندسية، التابعة لمجموعة السويلم القابضة السعودية، لتطوير وتنمية كورنيش المقطم.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الأحد، أن أرض المشروع تقع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1.7 مليون متر مربع، وتصل تكلفة المشروع نحو 32 مليار جنيه (1.72 مليار دولار)، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 61 مليار جنيه (3.28 مليار دولار).

وقام بالتوقيع على العقد عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير محمد عبد المقصود، وعن شركة سكوب العالمية الهندسية السعودية، المهندس علاء خضر، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وزايد الأسمري ممثلاً عن السفارة السعودية.

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ويأتي المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، لاستغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لها وتنمية العوائد المحققة منها، فضلا عن تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.

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