قيمة المبايعات العقارية في دبي تتجاوز 5 مليارات درهم في أسبوع

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن قيمة التصرفات العقارية بلغت أكثر من 6.8 مليار درهم، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الدائرة في بيان أنها شهدت تسجيل 1959 مبايعة بقيمة 5.05 مليار درهم، منها 333 مبايعة للأراض بقيمة 1.5 مليار درهم و1626 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 3.55 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 1.58 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 84 هبة بقيمة 228.25 مليون درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 342 مليون درهم في منطقة جبل علي الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، ثم مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الجداف.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 138 مبايعة بقيمة 308 ملايين درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم، وثالثة في ميناء جبل علي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 189 مبايعة بقيمة 538 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 148 مبايعة بقيمة 427 مليون درهم، وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 250 مليون درهم.