"مشاركة ريت" يوقع عقد إيجار ملزم لـ"مستودعات البركة" بـ32.4 مليون ريال

أعلنت شركة مشاركة المالية بصفتها مديراً لصندوق مشاركة ريت توقيع عقد إيجار ملزم مع إحدى شركات الخدمات اللوجستية العالمية، لاستئجار كامل مساحة مستودعات البركة البالغة مساحتها 29.95 ألف متر مربع بقيمة إجمالية لكامل الفترة بلغت 32.40 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن مدة العقد 5 سنوات إيجارية ملزمة، حيث يبدأ تاريخ العقد في 1 أغسطس 2022، على أن ينتهي في 31 يوليو 2027، مبينة أن متوسط الإيجار السنوي بلغ 6.48 مليون ريال.

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وأضافت أن الأثر المالي سيكون إيجابياً على الصندوق ابتداءً من الربع الثالث لعام 2022، إذ سيسهم ذلك في زيادة إيرادات الصندوق من هذا العقار مقارنة بالعام السابق.