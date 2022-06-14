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"وافي" يرخّص 203 مشروعات على الخارطة منذ بداية العام 2022

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عقارات السعودية
وحدات عقارية في السعودية
عقارات السعودية

"وافي" يرخّص 203 مشروعات على الخارطة منذ بداية العام 2022

منها نحو 55 رخصة لبيع مشاريع سكنية على الخارطة توفر 19,499 وحدة

دبي - العربية.نت

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أعلنت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" في السعودية، إصدار 203 رخص لمشاريع على الخارطة منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو الماضي، منها نحو 55 رخصة لبيع مشاريع سكنية على الخارطة توفر 19,499 وحدة.

كما اعتمد البرنامج اكتمال إنجاز 5 مشاريع سكنية، وذلك امتدادًا لجهود اللجنة الرامية إلى تعزيز المعروض العقاري في السوق ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وذكرت اللجنة، أن الرخص الصادرة منذ بداية العام شملت رخص بيع لمشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة ورخص تأجير ورخص تسويق وعرض لمشاريع داخلية وخارجية على الخارطة، مبينةً أنها رخَّصت حتى الآن لأكثر من 266 مشروعا سكنيا توفر نحو 208 آلاف وحدة سكنية، حيث اكتملت الأعمال الإنشائية لـ 17 مشروعًا منها، كما أن هناك عدداً من المشاريع الحالية وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة ستسلم في الوقت المحدد لها بحسب الخطط الزمنية المعتمدة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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يُذكر أن "وافي" تقدم حزمة من التراخيص لمشاريع البيع على الخارطة، وتتابع نسب إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز المطورين العقاريين وتأهيلهم لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، وتمنح "وافي" تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها؛ تعزيزًا للمعروض من الوحدات العقارية، وإسهامًا في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030؛ تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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