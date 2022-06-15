"سكني" يعلن استفادة 66 ألف أسرة من خياراته السكنية حتى نهاية مايو

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، عن استفادة 66,180 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

وبلغ أعداد الأسر التي سكنت منازلها 79,671 أسرة، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

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وذكر البرنامج في بيان أن نحو 27 ألف أسرة اختارت القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة من بين الخيارات المتنوعة التي يتيحها "سكني" للمستفيدين، وما يزيد عن 14 ألف أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، فيما فضلت أكثر من 12 ألف أسرة الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، وأكثر من 7 آلاف أسرة اختارت الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويُوفّر موقع وتطبيق سكني 119 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحِ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها وبمتوسط أسعار 750 ألف ريال.

كما يوفر موقع وتطبيق سكني مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية، التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عروض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.