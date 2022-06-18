تصرفات عقارات دبي تسجل 6.7 مليار درهم في أسبوع

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 6.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1865 مبايعة بقيمة 4.82 مليارات درهم منها 213 مبايعة للأراضي بقيمة 1.03 مليار درهم و1652 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.8 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

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وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 161 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 301 مليون درهم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 160 مليون درهم بمنطقة السطوة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 176 مبايعة بقيمة 436 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 154 مبايعة بقيمة 431 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 160 مليون درهم.