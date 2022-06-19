انخفاض النشاط العقاري في السعودية للأسبوع الثاني بضغوط من القطاع السكني

تراجع نشاط السوق العقارية في السعودية للأسبوع الثاني تواليا 5.1%، متأثرا بتراجع القطاع السكني 10.2%، على الرغم من ارتفاع كل من قطاعات التجاري والزراعي والصناعي.

ويأتي التأثير الأكبر للقطاع السكني نتيجة ارتفاع وزنه النسبي في نشاط السوق العقارية، الذي وصل إلى 57.1% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية. واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية على أثر تلك التطورات عند أدنى من 4.4 مليار ريال.

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وتركز الانخفاض على القطاع السكني، الذي تراجع للأسبوع الثاني تواليا 10.2%، مقابل ارتفاع القطاع التجاري بعد أسبوعين متتاليين من التراجع 2.7%، وارتفع أيضا إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 2.8%، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

كما أظهرت أحدث الإحصاءات المتعلقة بالأسعار والتضخم، ارتفاع معدل التضخم إلى 2.2% بنهاية مايو الماضي، وارتفاع الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي الثالث تواليا 0.5%، إضافة إلى ارتفاع المتوسطات الشهرية بمعدلات سنوية لأسعار كل من الحديد 27.7%، والكيابل 17.7%، والأخشاب 14.9%، والخرسانة الجاهزة 1.2%، بينما انخفض للأسمنت للشهر الـ 11 تواليا 1.6%.

أدى الانخفاض المنفرد للقطاع السكني إلى خفض نشاط السوق العقارية 5.1%، مقارنة بارتفاع كل من القطاعات التجاري والزراعي والصناعي، حيث انخفضت قيمة صفقات السكني للأسبوع الثاني تواليا 10.2%، مقارنة بانخفاضها القياسي الأسبق 29.4%، واستقرت قيمة صفقات القطاع عند مستوى 2.5 مليار ريال "57.1% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

وارتفعت قيمة صفقات التجاري بعد أسبوعين متتالين من التراجع 2.7%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 12.4%، واستقرت قيمة صفقات القطاع على أثره عند مستوى 1.4 مليار ريال "32.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 2.8%، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 10.7%، ليستقر بدروه إجمالي الصفقات الأسبوعية للقطاعين عند 440 مليون ريال "10.0% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 7.1%، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى خمسة آلاف صفقة عقارية. كما انخفض عدد العقارات المبيعة 9.2%، واستقر على أثره عند مستوى 5.1 ألف عقار مبيع، كما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة 22.2%، ما أدى بدوره إلى استقرار إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 25.3 مليون متر مربع.