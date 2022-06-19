لجنة الأحياء العشوائية تدعو المواطنين السعوديين لاستكمال صرف التعويضات

دعت لجنة الأحياء العشوائية بجدة، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم الأحد، جميع المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتوفير الأوراق والمستندات المطلوبة.

وقالت اللجنة في بيان، إن المستندات المطلوبة هي صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، ورقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF، ومخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية،.

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إضافة إلى صورة من فاتورة الكهرباء والماء، وصورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، وصورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، ورقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية.

وأكدت اللجنة جاهزية عدد كبير جداً من أوامر صرف التعويضات، سيتم تسليمها للمواطنين فور استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأضافت أن الهيئة العامة لعقارات الدولة خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر مركز التواصل الموحد رقم أو البريد الإلكتروني إضافةً إلى حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر.

كانت لجنة الأحياء العشوائية في جدة بالسعودية قد أعلنت عن بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المُزالة وبمبلغ مليار ريال، بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، وأمين محافظة جدة صالح التركي.