"سكني" يصدر 12 ألف عقد إلكتروني للأراضي المجانية السكنية في 2022

أصدرَ برنامجُ "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية 12401 عقدٍ إلكترونيٍّ للأراضي المجانية السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام 2022 حتى نهاية شهر مايو الماضي، وذلك عبر تطبيقه الإلكتروني، تمهيداً لبدء أعمال البناء من المستفيدين.

وذلك ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج؛ لتسهيل تملّك المسكن الأول؛ بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030م تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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وذكر "سكني" أنَّ عقودَ الأراضي شملت 3271 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و2438 أرضاً في منطقة الرياض، و1785 أرضاً في المنطقة الشرقية، و1005 أراضٍ في منطقة القصيم، و899 أرضاً في منطقة نجران، و803 أراضٍ في منطقة جازان، و796 أرضاً في منطقة عسير، و506 أراضٍ في منطقة حائل، و415 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و129 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و174 أرضاً في منطقة الباحة، و100 أرض في منطقة الجوف، إضافة إلى 80 أرضاً في منطقة تبوك، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارَ البرنامجُ إلى أنَّ هذا العددَ يأتي امتداداً لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق "سكني" للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة، من خلال إجراءات إلكترونية ميسَّرة، موضحاً أن إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات يمكن إتمامها من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وأكَّدَ "سكني" استمرارَ تسليم الأراضي السكنية للمواطنين المستفيدين في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية، والعمل على إيصال الخدمات إليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة قطاع الإسكان تحقيق مستهدفاته من خلال دعم الأسر السعودية وتمكينها من التملك أو الانتفاع من المسكن الأول.

يذكرُ أنَّ برنامجَ سكني يُقَدِّمُ عدداً من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتَتَضَمَّنُ الاستفادةَ من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيَ سكنيةً.