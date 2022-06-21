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الروس يرفعون مشترياتهم في عقارات دبي.. 111% خلال 5 أشهر فقط

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اقتصاد الإمارات عقارات دبي مناسبة
عقارات في دبي
عقارات دبي

الروس يرفعون مشترياتهم في عقارات دبي.. 111% خلال 5 أشهر فقط

دبي - العربية.نت

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يتواصل تدفق المستثمرين الروس على دبي بغزارة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، في فبراير الماضي، حيث يُعد الاستثمار العقاري هو أول وأبرز الخيارات الاستثمارية التي تدور في أذهان المستثمرين الروس عند قدومهم إلى دبي، باعتبارها واحدة من مراكز الاستثمار العقاري المتميزة على مستوى العالم، حيث يخطف بريق جاذبيتها أنظارهم.

وبحسب بيانات صادرة عن "بيتر هومز"، سجل عدد مشتري العقارات من الجنسية الروسية في الإمارة، خلال أول 5 أشهر، زيادة 111 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، موضحةً أن 42% من المشترين الروس، بين يناير ومايو 2022، قد اشتروا العقارات لأغراض استثمارية، وليس لغرض السكنى.

وأفادت بيانات أخرى صادرة عن "مورغانز ريالتي" للعقارات في دبي، بأن الارتفاع في عدد مشتري العقارات في دبي خلال الفترة من بداية العام إلى منتصف يونيو الجاري، يُقدر بنحو 180% مقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأكد ألياس هنوش، الشريك المؤسس والمدير الإداري لدى "مورغانز ريالتي"، أن الارتفاع في عدد مشتري العقارات في دبي، كان من كافة الجنسيات، ومنهم، على سبيل المثال، الجنسية البريطانية، التي سجلت ارتفاعاً 50 % خلال العام الجاري، إلا أن الارتفاع في عدد المشترين الروس، هو الأبرز.

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