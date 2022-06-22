"أنعام القابضة" تشتري عمارة سكنية في جدة بـ 23 مليون ريال

أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن شراء أصل عقاري عبارة عن عمارة سكنية إدارية بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز في مدينة جدة عن طريق البيع بالمزاد العلني، وذلك لأغراض التوسع والتنوع في استثمارات الشركة واقتناء أصول مدرة للدخل.

وقالت "أنعام القابضة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة الصفقة تبلغ نحو 23 مليون ريال غير شاملة لضريبة التصرفات العقارية.

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وأضافت أنه سيتم سداد قيمة الصفقة بشيك مصرفي لصالح البائع عند إفراغ العقار، لافتة إلى أن أطراف الصفقة هم مكتب جسر النماء للعقارات وأمين آل سعيد. وتمول الصفقة ذاتياً من قبل "أنعام القابضة".

وقالت إن العمارة السكنية إدارية مكونة من 4 أدوار مكاتب ودور أرضي وبدروم و16 شقة سكنية، وتبلغ مساحة كل دور 1740 م، تقع على شارع رئيسي وحيوي شارع التحلية سابقا بمدينة جدة.

وسينعكس الأثر المالي على إيرادات الشركة بداية من الربع الأول من عام 2023.