"بن غاطي للتطوير" تطلق مشروعا سكنيا في دبي بـ500 مليون درهم

أعلنت بن غاطي للتطوير، عن إطلاقها لمشروع "بن غاطي كانال" بمنطقة الخليج التجاري في إمارة دبي بقيمة تطويرية تبلغ 500 مليون درهم، ومن المقرر إنجازه في شهر يونيو 2023.

وذكرت الشركة في بيان أن مشروع "بن غاطي كانال" يتألف من 300 وحدة عقارية بما في ذلك 124 شقة غرفة، و85 شقة غرفتين، بالإضافة إلى 84 إستديو.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير محمد بن غاطي: "هذا المشروع هو الخمسين في تاريخ الشركة داخل دولة الإمارات، والذي سيكون بمثابة نقلة جديدة في مسيرتنا العقارية".

وذكر أن "هذا المشروع المبتكر يجري تشييده في واحدة من أكثر المناطق ازدهاراً في دبي، ويمثل واحدًا من إنجازاتنا العديدة في العام الحالي".

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة تقدم الجيل الجديد من العقارات التي تتضمن الأنظمة الذكية في مشروعاتها بدون أي كلفة إضافية، مضيفاً أن "بن غاطي" نجحت في تدشين ماركة عقارية محلية مشهورة بالهوية البصرية وقامت بتسليم نحو 25 برجا في واحة دبي للسليكون، و3 أبراج في دبي لاند، و3 أبراج في منطقة الجداف، وبرجين في منطقة الخليج التجاري".

نوه بأن خطط "بن غاطي للتطوير" تركز على التحول إلى العالمية، مع الحفاظ على تنافسيتها ضمن أفضل المطورين العقاريين العاملين في سوق دبي العامرة بالفرص الجاذبة.

وكشف أن السوق العقارية تمر بفترة ازدهار قوية وسط انتعاش الاقتصاد المحلي، متوقعا استمرار هذا الانتعاش لعدة أسباب بفضل إجراءات القيادة الرشيدة للدولة وقوانين منح الإقامة والجنسية.

وذكر بن غاطي أن الشركة تعد أسرع مطور عقاري في دبي، حيث يتم تسليم المشروعات قبل الموعد المخطط لها، مشيدا بالمناخ الاقتصادي الإيجابي في إمارة دبي وحجم الفرص الضخمة التي يوفرها للمستثمرين الوطنيين والأجانب.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير أن الشركة قدمت خصم 300 ألف درهم على أي وحدة في المشروع وذلك ليوم واحد فقط وتحديدا في اليوم الذي شهد إطلاق المشروع، فيما توفر الشركة خيارات خطة سداد مرنة وجذابة الأمر الذي يجعل من المشروع خياراً مثالياً للاستثمار.