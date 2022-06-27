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صندوق التنمية العقارية يصدر توضيحاً بشأن استمرارية الدعم السكني للسعوديين

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صندوق التنمية العقارية
جانب من مشاركة صندوق التنمية العقارية في معرض سابق
عقارات السعودية

صندوق التنمية العقارية يصدر توضيحاً بشأن استمرارية الدعم السكني للسعوديين

باقات الدعم السكني تمنح المستفيدين خمسة خيارات إضافية جديدة

دبي - العربية.نت

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أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، على استمرارية الدعم السكني لمنتجات برنامج القرض العقاري المدعوم.

وذكر العصيمي في تغريدة له بموقع التواصل تويتر، أن باقات الدعم السكني تمنح المستفيدين خمسة خيارات إضافية جديدة ليصبح إجمالي الخيارات المتاحة تسعة خيارات.

ويضم برنامج باقات الدعم السكني الجديدة بدعم مالي مقدم غير مسترد بقيمة 100 ألف ريال، باقة الدعم المقدم وباقة الإيجار وباقة الأثاث وباقة البناء الذاتي، بالإضافة إلى باقة تجديد المسكن.

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وضمت خيارات برنامج القرض العقاري المدعوم، وهو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح لمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال وهي البناء الذاتي، والوحدات الجاهزة ومنتج أرض وقرض، بالإضافة إلى وحدات سكنية تحت الإنشاء/الدعم العيني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن من تنطبق عليه شروط الدعم السكني، ويوقع عقدا تمويليا جديدا يحق له الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني" ولا يحق له الجمع بين خيارين من الخيارات التسعة المتاحة.

وجاء توضيح المتحدث باسم الصندوق، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل بشأن إيقاف صندوق التنمية العقارية الدعم السكني عن المستفيدين في برنامج القرض العقاري المدعوم.

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