عقود شراء المساكن القائمة في أميركا ترتفع على غير المتوقع في مايو

سجلت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة زيادة غير متوقعة في مايو/أيار بعد تراجعها لستة أشهر متتالية، لكن ارتفاع فوائد القروض العقارية يؤثر سلبا على الطلب في سوق الإسكان.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الاثنين إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة على أساس العقود الموقعة، ارتفع 0.7 %، الشهر الماضي إلى 99.9، متعافيا من أدنى مستوى في عامين الذي سجله في أبريل/نيسان.

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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تلك العقود، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، ستهبط 3.7%. وعلى أساس سنوي هوت المبيعات 13.6%، في مايو/أيار.