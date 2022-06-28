هيئة العقار السعودية تستعرض مستجدات التسجيل العيني للعقار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار السعودية اجتماعه التاسع عشر برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

واطّلع المجلس في مستهل اجتماعه على مستجدات التسجيل العيني للعقار وخطة التنفيذ على مستوى مناطق المملكة.

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واطلع كذلك على تحديث حالة الأنظمة العقارية واللوائح، واستعرض تقرير الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري للربع الثاني.

وناقش المجلس أبرز إنجازات الهيئة للربع الثاني في التراخيص والاعتماد وخدمة الشركاء، وتصنيف منشآت الوساطة العقارية، والنزاعات العقارية المنظورة بالمركز السعودي للتحكيم العقاري، ولجنة المساهمات العقارية "تصفية"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

حضـر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة وممثلو الجهات الحكومية، وممثلو القطاع الخاص.