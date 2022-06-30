داماك العقارية تبدأ تسليم مشروع "داماك تاور ناين إلمز" في لندن

أعلنت شركة داماك العقارية أنها بصدد تسليم مشروعها في أوروبا "داماك تاور ناين إلمز"، الذي يتكون من برجين توأمين مؤلفين من 50 طابقًا ويقعان ضمن المنطقة الأولى الراقية في لندن.

وقال نايل ماكلوغلين نائب رئيس أول لدى داماك العقارية: "احتفالاً بتسليم أول مشاريع الشركة في أوروبا، بعمل فريق متخصص من قسم إدارة العملاء على ضمان تسليم المنازل بشكل سلس ومريح".

مادة اعلانية

ويُعد برج "ناين إلمز" أول مشروع لشركة داماك العقارية في أوروبا، وتحديداً في المنطقة الأولى في لندن يحمل توقيع دار الأزياء "فيرساتشي". يقع البرج على الضفة الجنوبية من العاصمة البريطانية لندن في منطقة ناين إلمز الراقية، حسب موقع "زاوية".

يضم البرج شققا بمساحات مختلفة بدءاً من شقق الاستوديو والشقق المؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم وصولاً على شقق بينتهاوس. كما يضم البرج مرافق مجتمعية تمتد على مساحة 8,010 قدم مربعة وتضم حدائق عامة وأربعة مستويات من المساحات المكتبية في البرج الجنوبي.