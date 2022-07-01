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عرض المقر الرئيسي السابق لـ "غوتشي" للبيع مقابل 66.5 مليون دولار

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عرض المقر الرئيسي السابق لـ "غوتشي" للبيع مقابل 66.5 مليون دولار

المنزل متاح أيضا للإيجار مقابل 49 ألف دولار في الأسبوع

دبي - العربية.نت

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يُعرض في لندن المقر الرئيسي السابق لـ Gucci للبيع مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 66.5 مليون دولار، وذلك بعد أن تم تحويله إلى أغلى منزل معروض حاليًا في السوق.

وبالإضافة إلى عرض البيع فإن المنزل متاح أيضا للإيجار مقابل 40 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 49 ألف دولار في الأسبوع.

ويضم المنزل ثماني غرف نوم، وشرفة حديقة ومسبحاً بجانب حديقة شتوية.

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