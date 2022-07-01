"الوطنية للإسكان" السعودية تُطلق 867 وحدة سكنية في الرياض وجدة

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" إطلاق مشروعَيْ "أزيان نمار" في الرياض و"جاردن فيو" في جدة، حيث ستوفر 867 وحدة سكنية لمستفيدي برنامج "سكني"، وذلك ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة في مختلف مناطق المملكة بالشراكة مع المطورين العقاريين؛ بهدف زيادة المعروض العقاري السكني، وزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويوفّر مشروع "أزيان نمار" 457 وحدة سكنية ما بين " فلل" و"تاون هاوس" متنوعة التصاميم والمساحات، وتتجاوز مساحة المشروع 240 ألف متر مربع، وتبدأ مساحات الفلل السكنية من 285 م2 بأسعار منافسة، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي غرب مدينة الرياض بالقرب من الطرق الرئيسة والخدمات المتنوعة.

مادة اعلانية

بينما يوفّر مشروع "جاردن فيو" 410 وحدات سكنية ما بين "فلل" و"تاون هاوس" متنوعة التصاميم والمساحات، وتتجاوز مساحة المشروع 99 ألف متر مربع، وتبدأ مساحات الفلل السكنية من 314 م2 بأسعار منافسة، ويتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي ضمن ضاحية خيالا شمال محافظة جدة وقربه من طريق الحرمين الرابط بين أحياء مدينة جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وصُمِّمت المشاريع لتكون بيئة سكنية متكاملة تحتوي على عدد من المسطحات الخضراء والمرافق المتنوعة لتحقق جودة حياة توافق تطلعات الأسرة السعودية. وستُنفَّذ الوحدات وفق تقنيات متطورة في البناء، مما يُسرع من وتيرة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.