دبي تسجل مبايعات عقارية بـ5.9 مليار درهم في أسبوع

بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 9.9 مليار درهم.

وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك بالإمارة، في بيان، أنها شهدت تسجيل 2369 مبايعة بقيمة إجمالية تبلغ 5.89 مليار درهم، منها 379 مبايعة للأراضي بقيمة 1.63 مليار درهم، و1990 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.26 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 2.72 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 144 هبة بقيمة 1.35 مليار درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 80 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3، ثم مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 205 مبايعات بقيمة 463 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 211 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 207 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 73 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى، وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 297 مبايعة بقيمة 686 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 197 مبايعة بقيمة 549 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 192 مبايعة بقيمة 276 مليون درهم.