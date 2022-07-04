"إيجار": تسجيل 192 ألف عقد في يونيو.. الأعلى في توثيق العقود 

أعلن برنامج إيجار في السعودية، عن تسجيل شهر يونيو الماضي، أكثر من 192 ألف عقد إيجار موثّق في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، مشيرا إلى أنه يعد الرقم الأعلى لتوثيق العقود خلال شهر واحد منذ إطلاق الشبكة في عام 2018.

وذكر البرنامج في بيان، أن العقود السكنية والتجارية الموثقة منذ بداية العام وحتى شهر يونيو 2022، تجاوزت 982 ألف عقد، بزيادة وصلت نسبتها إلى 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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وأوضح "إيجار"، أن الارتفاع في أعداد العقود الموثقة في الشبكة وإقبال المستفيدين على توثيق عقودهم في الشبكة، جاء نتيجة لتطوير الشبكة في يونيو 2021، الذي شمل عددا من الخدمات والمزايا، مثل تنويع قنوات الدفع الإلكتروني، وإضافة خدمة السلوك الإيجاري، وتسجيل الحالة التعاقدية، وخدمة التسلّم والتسليم للوحدات الإيجارية من خلال منصة سكني.

وأضاف أن من الخدمات أيضا، ربط فواتير المياه بعقود الإيجار، وإطلاق المؤشر الإيجاري الذي يمكّن المستفيدين من معرفة معدل القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، وغيرها من الخدمات والتحسينات، فضلا عن تطوير خدمات الشبكة مثل توثيق العقود وتجديدها، ومرونة الدفعات، وتسجيل منشآت الوساطة العقارية، وإدارة العقود، وإصدار سندات القبض وغيرها.