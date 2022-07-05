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الإمارات.. برنامج "زايد للإسكان" يعلن 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم

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الإمارات.. برنامج "زايد للإسكان" يعلن 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم

تنفيذاً للسياسة الإسكانية الجديدة

دبي - العربية.نت

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كشف وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، اليوم الثلاثاء، عن استهداف برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال العام الجاري 2022 الإعلان عن 3 آلاف اسم من المستفيدين من القروض السكنية، بمعدل 500 قرار سكني شهرياً، معلناً عن أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى ضمن السياسة الإسكانية الجديدة والتي تشمل 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم.

وأكد الوزير أنه قد تم إخطار المستفيدين من الدفعة الأولى من خلال رسائل نصية لإفادتهم بصدور القرارات، للبدء في الإجراءات، من خلال اختيار أحد البنوك والمصارف الوطنية الـ 4 الداعمة للسياسة الإسكانية الجديدة والتي تم التوقيع معها اليوم.

جاء ذلك على هامش توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، مذكرة تفاهم مشتركة مع 4 بنوك مصارف وطنية، وهي بنك أبوظبي الأول ، وبنك الإمارات دبي الوطني إضافة إلى بنك دبي الإسلامي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والتي بموجبها سيتم تمويل القروض السكنية، في إطار تنفيذ السياسة الإسكانية الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

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